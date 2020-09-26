Украина побила новый рекорд по суточному приросту больных коронавирусом: статистика на 26 сентября

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, в Украине официально подтверждены 195 504 случая коронавирусной инфекции. Из них 3833 – обнаружены за прошедшие сутки, что является новым рекордом по суточному приросту.

От COVID-19 в стране умерли уже 3903 человек (+76 за сутки), а 86 873 пациента (+1740 сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Предыдущий рекорд был установлен 17 сентября – 3584 случая коронавируса за сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 26 сентября коронавирус в мире заразил более 32,7 млн человек. Прирост заболеваемости за сутки на планете составил 318 804 случая.

Новость обновляется...