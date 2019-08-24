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"Украина победит!" Порошенко поздравил страну с Днем независимости

1.2т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем независимости и призвал вспомнить тех, кто отдал жизнь, защищая государство от российской агрессии.

Видеопоздравление Порошенко было опубликовано на странице политика в Facebook.

"Украина победит!" Порошенко поздравил страну с Днем независимости

Facebook Петра Порошенко

"Украинцы – это нация, для которой вопрос свободы и независимости, суверенитета собственного государства и свободы нашего народа - превыше всего. Сегодня я поздравляю украинцев с Днем Независимости, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы имели свою страну, были свободны. Мы почтили память ребят, которые отдали свою жизнь за нашу землю", - заявил Порошенко.

"Украина победит!" Порошенко поздравил страну с Днем независимости

Facebook Петра Порошенко

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Политик подчеркнул: для Украины приемлем лишь мир, достигнутый после победы и возвращения оккупированных территорий. "Желаю Украине мира на условиях победы, когда будет освобожден последний клочок украинской земли. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Украина победит!", - сказал Порошенко.

"Украина победит!" Порошенко поздравил страну с Днем независимости

Facebook Петра Порошенко

Праздновать День независимости пятый президент Украины решил вместе с военными, которые эту независимость оберегают.

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"Украина победит!" Порошенко поздравил страну с Днем независимости

Facebook Петра Порошенко

"Для меня очень важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость. Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за Украину", - сказал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина сегодня, 24 августа, празднует 28 годовщину независимости. В рамках празднования в столице состоялось официальное Шествие достоинства. Также прошел неофициальный Марш защитников, организованный участниками войны в Донбассе, волонтерами и общественными активистами.

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Темы
День Независимости Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
война победа
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