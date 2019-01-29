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"Украина победит": американский историк сравнил бои под Крутами и на Донбассе

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В бою под Крутами 1918 года студенты-добровольцы защищали Украину от российских большевиков так же, как нынешние добровольцы защищают ее от агрессии российского президента Владимира Путина.

И если бой под Крутами был поражением, то бой на Донбассе – это победа, написал в блоге на OBOZREVATEL американский историк Александр Мотыль.

Новости
Погибнут тысячи украинцев и россиян. Украина выживет, а вот Россия еще неизвестно – американский историк
poltava.to

poltava.to

Картина А.Климко "Бой под Крутами"

"Бой под Крутами – важен как символ, но в действительности он был поражением. Тогдашняя Украина была квазигосударством и не могла защитить себя от империалистической России. Нынешние добровольцы на востоке Украины тоже защищают страну от русских путинцов. Но между двумя событиями есть одно огромное отличие: теперь украинцы приостановили наступление военной мощи России. Это означает, что нынешняя Украина уже способна защитить себя от империалистической России, в отличие от той страны, которая была в 1918-м году", – уверен историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский президент Владимир Путин может потерять интерес к Украине, как только достроит газопровод "Северный поток-2".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтСеверный поток-2
Персона
Олександр Мотиль
Место
Украина
Тег
война
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Врач Степан
Врач Степан
А этот историк точно в своем уме? Он не в маразме? Полная ересь. Какие сравнения? Дайте справку Мотылю!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А что...началась война меж Россией и Окраиной???когда???
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Логика мощная в статье
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