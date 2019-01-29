"Украина победит": американский историк сравнил бои под Крутами и на Донбассе

В бою под Крутами 1918 года студенты-добровольцы защищали Украину от российских большевиков так же, как нынешние добровольцы защищают ее от агрессии российского президента Владимира Путина.

И если бой под Крутами был поражением, то бой на Донбассе – это победа, написал в блоге на OBOZREVATEL американский историк Александр Мотыль.

poltava.to Картина А.Климко "Бой под Крутами"

"Бой под Крутами – важен как символ, но в действительности он был поражением. Тогдашняя Украина была квазигосударством и не могла защитить себя от империалистической России. Нынешние добровольцы на востоке Украины тоже защищают страну от русских путинцов. Но между двумя событиями есть одно огромное отличие: теперь украинцы приостановили наступление военной мощи России. Это означает, что нынешняя Украина уже способна защитить себя от империалистической России, в отличие от той страны, которая была в 1918-м году", – уверен историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский президент Владимир Путин может потерять интерес к Украине, как только достроит газопровод "Северный поток-2".

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