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"Украина победила Россию еще в 2014 году": историк привел аргументы

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Несмотря на сложнейшую ситуацию, Украине удалось одолеть такого сильного врага, как Россия, еще в 2014 году. Ведь тогда агрессор надеялся на разрушение соседнего государства, но этого не произошло.

Более того, после вторжения россиян была очень высокая вероятность и того, что этим поворотом воспользуются другие соседи Украины, чтобы разделить ее между собой. Но благодаря народу и Вооруженным силам, такого развития событий удалось избежать, отметил украинский историк Кирилл Галушко в интервью журналу "Країна" за 9 августа.

"В этой войне мы победили еще в 2014 году. Тогда с точки зрения всех логических принципов государство должно было рухнуть. До Днепра были бы россияне. Запад прихватили бы поляки, румыны, венгры в качестве миротворцев. Почему начались исторические психозы Польши и Венгрии? Ждали, что Украина распадется и смогут что-то отхватить. Но слухи о нашей смерти оказались преувеличенными", — отметил он.

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Кроме того, Галушко подчеркнул, что никаких территориальных споров у Украины не возникает лишь с теми соседями, которые также в свое время были захвачены империями. Речь идет о Беларуси, Молдавии и Словакии. Что касается самой Украины, то она, по словам Галушко, является крайне миролюбивой страной.

"Украинцы по всем статистиками едва ли не самые терпеливые к представителям других национальностей. Для нас свойственно избегать конфликта. Трудно сказать однозначно хорошо ли это или плохо", — отметил он, поставив в противовес бывшие империи, которые всегда нервно реагируют на какие-либо изменения в государствах, о которых они не перестают мечтать.

Возвращаясь к теме победы 2014 года, он напомнил, что переломный для Украины год продемонстрировал миру, что ее не так-то легко подчинить кому-либо. Во многом это стало возможным благодаря новым Героям нации.

"Главный защитник нашей памяти — Вооруженные силы Украины. Мы сохранили свое государство. Показали, что нас не так просто сломать, как думали соседи", — подытожил Галушко.

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Кирилл Галушко

Фото: скриншот интервью в "Країні"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Павел Казарин заявил, что для того, чтобы победить в войне с Россией, Украина должна сохранить свое умение не разобщать народ и не множить в его рядах внутренних врагов из-за политических разногласий.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
победили свой народ ,гривню.пенсионеров ...
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Валевич Борис
Валевич Борис
Сейчас рашка будет вылизывать Украину и называть братьями - только надо продолжать ее уничтожение и стремится в Европу
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Пантелеев Владимир
Пантелеев Владимир
Вечер охуительнвз историй от историка Галушко
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