Украина планирует закупить в США военные самолеты, – командующий Воздушных сил

К 2035 году Воздушные силы ВСУ планируют закупить американскую авиационную технику.

Создать собственный боевой самолет Украине вряд ли удастся, заявил командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью "РБК Украина".

По его словам, для разработки собственного истребителя Украина не имеет соответствующей научной базы, опыта и мощностей производства. К тому же это требует больших финансовых инвестиций – около $10 млрд.

ВСУ планируют закупить истребители у стран-партнеров, в частности, в США.

"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, Воздушные Силы хотели бы иметь и современную технику, такую как американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах", – сказал генерал-полковник.

Дроздов отметил, что Польша, которая уже долгое время является членом НАТО, смогла начать переговоры о получении американских истребителей только сейчас.

По словам военного, поляки пошли путем, когда у них на вооружении наряду с МиГ-29 имеются F-16.

"Такой опыт Польши был бы и для нас наиболее приемлем: получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение в одной из бригад тактической авиации Воздушных сил", – подчеркнул командующий ВС.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что, по словам Дроздова, Украина за годы независимости не получила ни одного военного самолета.