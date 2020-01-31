"Украина пережила кризис": в ВОЗ оценили шансы побороть коронавирус

Украина не относится к странам со слабой медицинской системой, поэтому сможет справиться с угрозой коронавируса.

Об этом сообщил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает "Украинская правда".

"Принимая во внимание нашу работу с Минздравом, я не могу назвать Украину страной со слабой системой. Украина уже переживала кризисы и вспышки и успешно с ними справилась", – отметил он.

При этом Хабихт добавил, что риски появления коронавируса по-прежнему остаются, поэтому нужно усилить информирование врачей и готовность к вспышкам болезни.

Также представитель ВОЗ сообщил, что прервать передачу коронавируса возможно, когда люди будут соблюдать меры предосторожности.

"ВОЗ считает, что прервать передачу вируса возможно, когда мы будем иметь все наши системы надзора в готовности, когда у нас будет настороженность, когда мы будем применять необходимые меры, путешествуя или посещая людные места", – подытожил Хабихт.

Коронавирус

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Минздрава заявили, что в Украине были зафиксированы три подозрения на заражение новым смертельным коронавирусом из Китая.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!