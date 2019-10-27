Украина перешла на зимнее время: чем это опасно

В воскресенье, 27 октября в 4 часа утра Украина перешла на зимнее время.

Стрелки часов были переведены на час назад – на 3:00. Так, украинцы в воскресенье спали на час дольше.

При этом компьютеры, смартфоны и смарт-часы автоматически внесли изменения. Настенные и наручные стрелочные часы придется перевести вручную.

Как передает ТСН, перевод часов может быть опасным. По данным ученым из Университета Алабамы в Бирмингеме, переход на летнее время приводит к увеличению риска сердечных приступов на 10%. Но в случае с зимним временем риск наоборот уменьшается.

Также, когда весной часы переводят на летнее время, уровень ограблений в день падает в среднем на 7%. А разница с ограблениями в зимнее время составляет 27%.

Домашние животные также ощущают изменения во времени. Расписание человека влияет на его любимцев, собак и кошек, живущих в помещении. Даже коровы чувствуют нарушение режима.

Сдвиг на час может вызвать физический и психологический стресс у животных. Кот будет взбешен, увидев пустую тарелку в привычное время, а корова может отказаться давать молоко раньше.

Отметим, ежегодно Украина дважды переводит часы – весной на летнее время, а осенью на зимнее, что регламентируется правительственным постановлением "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

В Европе же планируют отказаться от такой практики – в марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену перевода часов с 2021 года. Пока это решение является только рекомендацией, однако ЕС определился с твердой позицией – через два года каждая страна должна решить, в каком часовом поясе остаться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как адаптироваться к переходу на зимнее время без вреда для здоровья. Также были развенчаны основные мифы о переводе часов.

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