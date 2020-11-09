Украина перешла на второй этап реагирования на COVID-19, – Ляшко

Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. С 9 ноября все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Минздрав продолжает разворачивать и увеличивать количество коек в учреждениях здравоохранения, которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью.

Ляшко добавил, что правительство поставило задачу увеличить количество коек, которые готовы принимать больных коронавирусом с 50 до 80 тысяч.

"80% из них (60 тысяч кроватей), будут в течение месяца обеспечены кислородом. Дополнительно развернута сеть обеспечения кислородом по заведениям", – отметил Ляшко.

Также санврач назвал напряженной ситуацию с COVID-19 не только в Украине, но и в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 9 ноября, все больницы в Украине прекращают принимать больных на плановые операции и госпитализации из-за пандемии.