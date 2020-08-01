Украина перешла к "желтому" сценарию эпидемии COVID-19: в МОЗ ждут 4000 погибших

Коронавирусная болезнь в Украине по состоянию на 1 августа распространяется по "желтому" сценарию опасности. Это означает, что стране грозит 4000 сметрельних случаев.

При этом еще месяц назад страна шла по менее опасному сценарию. Об этом во время брифинга в Кабмине заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Когда месяц назад мы впервые представили прогнозы, тогда Украина двигалась по "желто-зеленому" сценарию. Сейчас наша динамика отражает "желтый" сценарий и, к сожалению, мы ориентируемся на около 4000 летальных случаев", – сказал Ляшко.

Такая смертность, по расчетам, которые есть в Минздраве, соответствует 410 тысячам случаев заражения.

От COVID-19 в Украине умерли уже 1709 человек (+16 в сутки), а 39308 пациентов (+556 сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего официально подтверждено 71 056 случаев коронавирусной инфекции

Расчеты, на которые опираются в Минздраве moz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области в пятницу, 31 июля, медики обнаружили 89 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель заболеваемости за последние недели.

За минувшие сутки больше новых больных COVID-19 в Украине зарегистрировали во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве. Также в перелку антилидеров появилась Одесская область.