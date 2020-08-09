Украина перекрыла админграницу с Крымом: кого будут пропускать

Украина с 08:00 9 августа приостановила пропуск лиц через КПВВ на админгранице с аннексированным Россией Крымом.

Как сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины, прекращаются пропускные операции в КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" до 08:00 30 августа.

Пропускные операции будут осуществляться только в отношении граждан Украины и членов их семей:

место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества – на въезд;

место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества – на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее;

лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Выезд из временно оккупированной территории Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выезд с территории полуострова и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя Госпогранслужбы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Кабмина Олег Немчинов объяснил, что прекращение работы контрольных пунктов въезда в Крым связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.