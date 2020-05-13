Украина перейдет на адаптивный карантин: Шмыгаль раскрыл план

После 22 мая карантин в Украине из-за коронавируса будет продлен, впрочем, страна перейдет на его адаптивную модель.

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Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что важно знать?

Карантин после 22 мая в большей мере станет адаптивным (локальным).

Решение об ограничениях в регионах будет принимать местная власть.

Тотальный локдаун будет отменен и сохранен лишь в местах вспышек болезни.

Локальные ограничительные меры могут затянуться до конца 2020 года.

"Сегодня мы работаем над разработкой дальнейших шагов выхода из карантина и перехода к адаптивной модели. 22 мая – дата, до которой продлевается карантин. Он будет продлен, но с постепенным переходом собственно к адаптивной модели. Когда мы будем и дальше смягчать в зависимости от развития ситуации, карантинные меры против эпидемии. Но при этом будем передавать все больше полномочий на места, органам местного самоуправления", – сказал глава правительства.

Карантин в Украине

По его словам, это позволит локализовать болезнь в месте, где она возникает. Ведь сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в разных регионах разная.

"Соответственно, делать локдаун всей стране в июне или июле может быть уже нецелесообразно. В этот момент мы полностью прейдем к модели адаптивного карантина. Она будет предусматривать локализацию заболевания в точках вспышки или возникновения болезни", – заверил Шмыгаль.

Позже на заседании Кабмина он подчеркнул, что с 22 мая в Украине может стартовать второй этап ослабления карантинных ограничений, однако это не означает их полную отмену.

"Сейчас мы фактически на так называемом плато заболеваемости, когда ежедневное количество заболевших примерно на одном уровне, но количество выздоровевших увеличивается", – сказал премьер.

"Если ситуация будет двигаться по такому позитивному сценарию, с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений. Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это", – акцентировал внимание Шмыгаль.

Где в Украине могут ввести адаптивный карантин?

Ранее Шмыгаль говорил, что Нацкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет тщательно изучать ситуацию с COVID-19 в Черновицкой, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Сколько может длиться адаптивный карантин?

По словам премьер-министра, такой формат ограничительных мер может затянуться до конца 2020 года. Глава Кабмина подчеркнул, что ответственность за вспышки болезни в отдельных регионах после принятия решения об адаптивном карантине будут нести местные власти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что следующие послабления карантина в Украине будут привязаны к контрольным датам – 22 мая, 1 июня, 11 июня и так далее.

Однако для постепенного снятия ограничительных мер к установленным срокам должны быть зафиксированы определенные показатели.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя ситуация с коронавирусом в государстве позволяет говорить о последующих этапах смягчения карантина.

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