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21 ноября • обновлено в 15:11
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Украина перегревается! Выяснился устрашающий нюанс изменения климата

2.3т
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В Украине за последние тридцать лет температура растет вдвое быстрее, чем в целом на планете.

Об этом рассказала кандидат географических наук Вера Балабух, передает "Укринформ". При этом акцентировалось внимание на том, что в течение последних десятилетий в Украине увеличилась продолжительность теплого периода.

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Потепление в Украине

Потепление в Украине

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"Причиной стало существенное повышение температуры воздуха, особенно в холодный период. Такие процессы в атмосфере обуславливают значительные изменения во всех остальных элементах климатической системы – гидросфере, криосфере, литосфере и биосфере. То есть, температура тот показатель, который объединяет все эти плоскости", – сказала Балабух.

Напомним, что по прогнозам зима 2019-2020 годов в Украине будет уже традиционно теплой, температура все три месяца подряд прогнозируется на несколько градусов выше средней.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Балабух, уже до конца века зима в Украине сократится на месяц. Причиной тому являются чрезвычайно быстрые темпы потепления.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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