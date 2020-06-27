Ляшко – о росте статистики по COVID-19: мы отпустили ситуацию

Украина вовремя ввела карантин, чтобы выиграть время у пандемии COVID-19, однако сейчас ситуация понятна для медиков и ее "отпустили".

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Об этом главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман. Видео было опубликовано на YouTube-канале журналистки.

Бацман спросила о целесообразности введения нового жесткого карантина в связи со значительным ростом статистики в стране.

"Когда мы вводили карантин, это был сезон повышенной заболеваемости на грипп и гриппоподобные заболевания. Коронавирусная болезнь – это гриппоподобное заболевание. Значительный всплеск случаев коронавирусной болезни может происходить в эпидсезон... – с начала ноября до конца апреля", – сказал эксперт.

Ляшко отметил, что этот сезон мог привести к вспышке, кроме COVID-19, еще и гриппа или его разновидностей, что вызвало бы коллапс системы здравоохранения.

"Когда мы внедрили карантин, это дало нам время: растянуть возможный всплеск, подготовить систему здравоохранения и медицинских работников", – пояснил Ляшко.

Он указал на то, что сперва даже среди медиков чувствовалась паника при обнаружении первых случаев новой инфекции. Карантин помог устранить и этот момент.

"Сейчас мы отпустили ситуацию. Но отпустили, учитывая эпидемиологическую ситуацию, то есть количество случаев у нас было стабилизировано в течение 40 дней. Но мы понимали, что экономика Украины не может выдержать жесткий карантин дольше", – сказал врач.

Он добавил, что "самое простое – закрыть сейчас все", но новые ограничения могли бы привести к тяжелым экономическим последствиям.

Врач подчеркнул, что благодаря карантину украинские медики поняли, с каким количеством больных на 100 тысяч населения могут справиться больницы, чтобы не делать выбор, кого спасать, а кого нет. Украине, по словам Ляшко, удалось избежать такой ситуации.

Замминистра уверен, что стране удалось найти баланс и вовремя ввести ограничительные меры. Кроме того, подчеркнул он, карантин еще не снят полностью.

Напомним, в интервью Бацман главный санитарный врач страны не исключил, что в будущем будет баллотироваться в президенты Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом в регионах Украины может стать неконтролируемой.