Украина открыла новые КПП на границе: опубликован список

В понедельник, 1 июня, Украина открыла ранее закрытые пункты пропуска на границе со Словакией и Молдовой.

Всего возобновили работу 5 КПП, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, на украинско-словацком участке границы возобновил работу пункт пропуска "Вельке Слеменце" (с украинской стороны – "Малые Селменцы") в режиме с 8:00 до 20:00.

Граница Украины dyvys.info

"Ранее на этом участке в полном объеме заработал пункт пропуска "Убля" (с украинской стороны – "Малый Березный"), – отметили пограничники.

На украинско-молдавском участке границы возобновили работу автомобильные пункты пропуска "Кривая" (с украинской стороны – "Мамалыга"), "Мирное" (с украинской стороны – "Табаки") и "Бричень" (с украинской стороны – "Росошаны").

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 29 мая 66 пунктов пропуска на государственной границе возобновили работу.