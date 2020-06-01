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1 июня • обновлено в 12:15
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Украина открыла новые КПП на границе: опубликован список

1.8т
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В понедельник, 1 июня, Украина открыла ранее закрытые пункты пропуска на границе со Словакией и Молдовой.

Всего возобновили работу 5 КПП, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, на украинско-словацком участке границы возобновил работу пункт пропуска "Вельке Слеменце" (с украинской стороны – "Малые Селменцы") в режиме с 8:00 до 20:00.

Граница Украины

Граница Украины

dyvys.info

"Ранее на этом участке в полном объеме заработал пункт пропуска "Убля" (с украинской стороны – "Малый Березный"), – отметили пограничники.

На украинско-молдавском участке границы возобновили работу автомобильные пункты пропуска "Кривая" (с украинской стороны – "Мамалыга"), "Мирное" (с украинской стороны – "Табаки") и "Бричень" (с украинской стороны – "Росошаны").

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 29 мая 66 пунктов пропуска на государственной границе возобновили работу.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины КПВВ граница
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