Украина договорилась об открытии границ со Словакией и Молдовой. Список КПП
С 1 июня Словакия и Молдова откроют некоторые пункты пропуска на границе с Украиной, которые закрыли в связи с пандемией коронавируса.
Об этом 30 мая сообщила Государственная пограничная служба Украины на официальном сайте. В то же время запланированное возобновление работы КПП на границе с Венгрией откладывается.
Пограничное ведомство Украины отчиталось, что направило письма и провело погранично-представительские встречи с коллегами из стран Евросоюза и Молдовы по восстановлению пропуска лиц и транспорта с их стороны напротив открытых украинских пунктов пропуска. О готовности в ближайшее время частично восстановить работу сообщили словацкая и молдавская стороны.
В частности, Словакия откроет такие пункты:
"Вишне Немецке" (с украинской стороны – "Ужгород") только для легкового и грузового автомобильного сообщения;
"Убля" (с украинской стороны – "Малый Березный") в полном объеме;
"Вельке Слеменце" (с украинской стороны – "Малые Селменцы") в полном объеме с 08:00 до 20:00.
Пограничная полиция Молдовы планирует возобновить работу автомобильных пунктов пропуска:
"Кривая" (с украинской стороны – "Мамалыга");
"Мирное" (с украинской стороны – "Табаки");
"Бричень" (с украинской стороны – "Россошаны").
Венгерская сторона ранее рассматривала вопрос восстановления до утра 30 мая работы четырех пунктов пропуска (с украинской стороны "Лужники", "Вилок", "Звонково" и "Косино"), однако заявила, что этот вопрос откладывается. Новая дата возобновления работы пока не сообщается.
Напомним, с 29 мая 66 пунктов пропуска на государственной границе Украины возобновили работу.
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