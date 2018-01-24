Украина отказывается от советской истории? Грицак напомнил о гетманах и УНР

Признание Украины правонаследницей Украинской Народной Республики означает, что она отказывается от других важных этапов своей истории; связь современной Украины с УНР – "лишь одна из нескольких связей".

Такое мнение "Обозревателю" высказал историк, почетный профессор Киево-Могилянской академии Ярослав Грицак.

Комментируя тематический законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде Украины, он заметил: "Существует несомненная связь современной Украины с УНР, но это лишь одна из нескольких связей. Хочется нам того или нет, но современная Украина - результат разных наследий".

По его словам, имеется наследие советской Украины, наследие украинского националистического движения, "межвоенного и военного", наследие Украинской Народной Республики, а также еще одно - наследие гетманата. "Все они имеют непосредственное отношение к современной Украине", - подчеркнул историк.

"Я считаю, что сведение нашего наследия к одному периоду обедняет нашу историю", - убежден Грицак.

"Я понимаю, что главным намерением авторов законопроекта было отрезать Украину от советской республики, то есть сделать нас отличными от России, которая считает себя правонаследницей СССР. Но тогда возникает вопрос: что делать с наследием советской Украины, с наследием украинского национализма, с наследием гетманата? Например, современная Академия наук Украины является порождением решения гетмана. Куда мы ее впишем, в какую традицию?" - спросил он.

"Я считаю, что разнообразие Украины – наше преимущество. Именно это разнообразие позволяет ей быть тем государством, которое, в отличие от России, может избежать угрозы авторитаризма. Авторитаризм связан с унификацией истории", - добавил историк.

Он также подчеркнул: "Если мы принимаем опыт УНР, то мы должны критически относиться к ее истории. Мы должны понимать, что, с одной стороны, УНР предоставляла беспрецедентные права национальным меньшинствам, но с другой стороны, ее история отмечена насилием, в частности, в отношении евреев".

Таким образом, "подобное решение поднимает много вопросов. Оно очень упрощает проблему политически – наверное, это и следует делать. Но ставит больше вопросов, чем что-то решает", - резюмировал Грицак.

Как писал "Обозреватель", 22 января в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №7521 о правопреемничестве Украины относительно Украинской Народной Республики.