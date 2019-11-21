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22 ноября • обновлено в 00:12
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Украина откажется от призыва: министр обороны раскрыл планы на армию

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Сроки отказа от призыва в Украине пока неизвестны, однако при нормальном развитии событий необходимость в срочной армии просто отпадет.

Такое заявление в интервью изданию "Левый берег" сделал министр обороны Андрей Загороднюк.

"Мы хотим убить призыв, это наш план. Поэтому нам надо развивать территориальную оборону", – сказал он. Министр отметил, что это произойдет не сразу, но уже в ближайшее время количество солдат-срочников уменьшат.

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Украина откажется от призыва: министр обороны раскрыл план

Украина откажется от призыва: министр обороны раскрыл план

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"Это, кстати, очень хорошо согласуется с территориальной обороной. По сути-то, при нормальном развитии территориальной обороны не будет необходимости в призыве", – добавил он, напомнив, что переход армии на профессиональную основу прописан еще в Стратегическом оборонном бюллетене, принятом в 2016 году.

Место призывников, по его словам, могут занять члены территориальной обороны. "Какова задача территориальной обороны? Сделать жизнь оккупантов настолько невыносимой, что они просто скажут: "Нам этого не надо". Если заходит оккупант, его за каждым углом должен ждать человек с автоматом или с чем угодно, чтобы враг не мог расслабиться ни на секунду. Это наша задача", – пояснил Загороднюк.

Украина откажется от призыва: министр обороны раскрыл план

Украина откажется от призыва: министр обороны раскрыл план

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября 2019 года в Украине стартовал осенний призыв, который продлится до 31 декабря.

Офис президента Украины Владимира Зеленского поддержал инициативу Генерального штаба Вооруженных сил Украины призывать украинцев в армию с 18 лет, как того требует законодательство.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Теги
призыв армия Вооруженные силы Украины Министерство обороны Украины
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