Украина осталась мировым лидером по распространению коронавируса

За минувшие сутки, 10 декабря, Украина оказалась на 11 месте в мире по распространению коронавирусной инфекции и на шестом среди стран Европы. В Украине заболел 13 371 человек.

Лидерами рейтинга по количеству новых случаев COVID-19 за сутки в Европе являются Германия, Великобритания, Италия, Франция и Польша. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В мире больше всего больных вчера зарегистрировали в США, Бразилии, Индии, Турции, Германии и России.

В Европе за сутки, 10 декабря, диагностировали 220 231 нового зараженного COVID-19, в мире – 678 684 больных.

Возглавляют мировой рейтинга по количеству случаев коронавируса США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине во время пандемии. Отмечается, что аномального роста количества больных сезонными инфекциями во время пандемии коронавируса нет.