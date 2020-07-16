Украина опозорилась перед Венгрией в вопросе экологии, – эксперт.

Политический эксперт Владимир Цыбулько, комментируя высказывание Венгрией претензий Украине из-за тонны мусора, который после наводнения потек в соседние страны, заявил, что такая история происходит не впервые.

Об этом сообщает 5 канал. По его убеждению, наше государство действительно из-за неуклюжей политики в этом вопросе засоряет соседние европейские страны.

"Это не первый год Венгрия выставляет претензии к Украине. Украина засоряет Венгрию и Словакию. Мы несправедливы к странам-партнерам", – заметил Цыбулько.

Эксперт отметил, что пожары в Чернобыле и потопы после масштабных наводнений в Карпатах – следствие нерационального государственного поведения.

"Пожары в Чернобыле, потопы в Карпатах – это как раз элемент нерационального государственного поведения. Это элемент, можно сказать, любительской, примитивной природоохранной политики", – сказал он.

Отметим, в Украине за последний месяц произошел ряд масштабных лесных пожаров, уничтожающее наводнение и в придачу тонны грязи, которые большая вода унесла реками вниз по течению. По количеству чрезвычайных ситуаций Украина в этом году не просто бьет очередные рекорды, но и вышла на международный уровень. Официальный Будапешт выразил Киеву претензии, из-за тонны мусора, который от нас потек к европейских соседям.

По словам венгерского Президента Януша Адара, только за две недели из рек Тиса и Сомиш вытащили почти две тысячи кубометров отходов. Эксперты считают, подобные ЧП и игнорирование экологами вопрос отрицательно сказываются как на окружающей среде, так и на отношениях с западными партнерами.