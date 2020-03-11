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11 марта • обновлено в 04:57
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Украина окажется в плену дождей: появился прогноз погоды на сегодня

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Погода на большей части территорий Украины в среду, 11 марта, будет теплой, но дождливой и ветряной.

Осадков не прогнозируют только в южных и части восточных регионов страны. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Теплее всего будет в южных областях, в частности, на Николаевщине и Херсонщине столбик термометра поднимется до +14...+16 градусов. Солнце порадует также Запорожскую и Кировоградскую области.

Погода в Украине 11 марта

Погода в Украине 11 марта

Скриншот из видео

На западе и севере ожидаются дожди. К осадкам следует подготовиться также в восточных, Черкасской и Полтавской областях.

На большей части территории Украины воздух прогреется максимум до 12 градусов.

В Киеве 11 марта будет дождь и ветер, температура поднимется до +11.

Погода в Украине 11 марта

Погода в Украине 11 марта

Прямий

Как сообщал OBOZREVATEL, март-2020 в Украине будет аномально теплым и с осадками в пределах нормы.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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