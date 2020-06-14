Украина окажется под ударом трех циклонов: дожди с грозами не отступят

Погода в Украине в понедельник, 15 июня, будет обусловлена влиянием сразу трех циклонов. Почти по всей стране ожидаются дожди с грозами.

Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что существенных осадков не будет только на востоке страны.

В Украине 15 июня ожидаются дожди и грозы glavred.info

"Nadine, Petra, уже знакомая нам Octavia в прямом смысле делают погоду в большинстве стран. Украина завтра – в зоне влияния циклонов, поэтому ожидаются периодические дожди с грозами. Разве что на востоке без существенных осадков", – отметила она.

Также Диденко напомнила, что грозы могут провоцировать град и шквалы.

Погоду в Украине 15 июня обусловят три циклона Telegram Натальи Диденко

Температура воздуха в большинстве областей прогреется до +25+28, на востоке и в районе Днепра до 30 градусов, а на западе от 20 до 27 тепла.

В Киеве погода будет неустойчивой, периодически пройдут дожди с грозами. Днем +25+28.

Также в ближайшее время в столице прогнозируется влажная погода с локальными дождями, во второй половине следующей недели температура воздуха повысится.

В Киеве в ближайшее время прогнозируется влажная погода Telegram Натальи Диденко

Telegram Натальи Диденко

Telegram Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 14 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение. По стране ожидаются грозы, град и шквалы, в некоторых областях значительные дожди.