Украина окажется под ударом трех циклонов: дожди с грозами не отступят
В Украине 15 июня ожидаются дожди и грозы
Погода в Украине в понедельник, 15 июня, будет обусловлена влиянием сразу трех циклонов. Почти по всей стране ожидаются дожди с грозами.
Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что существенных осадков не будет только на востоке страны.
В Украине 15 июня ожидаются дожди и грозы
"Nadine, Petra, уже знакомая нам Octavia в прямом смысле делают погоду в большинстве стран. Украина завтра – в зоне влияния циклонов, поэтому ожидаются периодические дожди с грозами. Разве что на востоке без существенных осадков", – отметила она.
Также Диденко напомнила, что грозы могут провоцировать град и шквалы.
Погоду в Украине 15 июня обусловят три циклона
Температура воздуха в большинстве областей прогреется до +25+28, на востоке и в районе Днепра до 30 градусов, а на западе от 20 до 27 тепла.
В Киеве погода будет неустойчивой, периодически пройдут дожди с грозами. Днем +25+28.
Также в ближайшее время в столице прогнозируется влажная погода с локальными дождями, во второй половине следующей недели температура воздуха повысится.
В Киеве в ближайшее время прогнозируется влажная погода
Украина окажется под ударом трех циклонов: дожди с грозами не отступят
Украина окажется под ударом трех циклонов: дожди с грозами не отступят
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 14 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение. По стране ожидаются грозы, град и шквалы, в некоторых областях значительные дожди.