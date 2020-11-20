Украина оказалась в "плену" атмосферного фронта: синоптик дала неутешительный прогноз

Погода в Украине к концу дня пятницы, 20 ноября, ухудшится – во многих областях будет наблюдаться мряка, дожди и мокрый снег.

Такую метеокартину в стране обусловил атмосферный фронт. Об этом на странице в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Она указала на температурные контрасты. В частности, утром на Луганщине столбики термометров минимально опускались до -17,5 градуса.

По словам синоптика, к северным регионам фронт не должен дойти. Однако там все равно будет прохладно.

"Если вы еще дома – оденьтесь соответственно: на востоке теплая зимняя толстенькая одежда, шапки, варежки, на западе, севере, в центре – чтобы не намокнуть и не промочить ноги", – посоветовала Диденко.

Она уточнила, что в Киеве к вечеру пятницы дождь перейдет в мокрый снег. Так, из-за осадков, дорогах в столице возможна гололедица.

Диденко также добавила, что из-за влажности, серости и холода в воздухе метеочувствительные украинцы могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Укргидрометцентре предупредили, что 20 ноября Украину накроют дожди с мокрым снегом. Синоптики рассказали, где испортится погода.