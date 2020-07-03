Украина оказалась у критической черты COVID-19: Степанов сказал, вернут ли карантин

Тимур Григоренко Общество 09:56, 3.07.2020 Обновлено: 10:36, 3.07.2020

В Украине в случае превышения показателя заболеваемости на COVID-19 – свыше 60 активных больных на 100 тысяч населения – будут применяться меры, указанные в постановлении Кабмина.

Об этом на брифинге в пятницу, 3 июля, сказал министр здравоохранения Максим Степанов, добавив, что сейчас наша страна находится в условиях адаптивного карантина.

"Состоянием на утро 3 июля этот показатель составляет 59,7. Показатель 60 был использован для определения возможности проведения ВНО в Украине, который просчитывался состоянием на 22 июня. И если бы показатель числа зараженных превысил 60, то мы бы принимали решение о переносе ВНО", – пояснил глава Минздрава.

Степанов добавил, что в условиях адаптивного карантина каждый регион сам определяет, ужесточать или смягчать меры предосторожности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на пятницу, 3 июля, коронавирус в Украине официально подтвержден у 46 763 пациентов. Из них у 876 болезнь была выявлена за последние сутки.

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