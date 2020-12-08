Украина оказалась под влиянием мощного антициклона: прогноз по регионам

В среду, 9 декабря, погода в Украине будет определяться под воздействием мощного северо-восточного антициклона Xavier – будет морозной и без осадков.

А вот через день в страну придет незначительное потепление, которое приведет осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом в своем прогнозе на странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на погоду в этот день повлияет и серьезный циклон над Италией Yvonne. В частности, 9 декабря в нашей стране удержится сильный ветер восточного и юго-восточного направлений.

Температура воздуха будет низкая: ближайшей ночью она опустится до -4... -10 градусов, на востоке до -12, в западных областях ожидается 0... -4, а в южных около нуля.

В среду днем на большей части территории столбики термометров будут показывать -3... +2, на юге – до +4 градусов. На Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до +5... +9.

Карта погоды в Украине 9 декабря Facebook Натальи Диденко

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега, на остальной территории должно быть сухо.

"В четверг, 10 декабря, к нам ворвется другая воздушная масса, с юго-запада Европы – существенное потепление и умеренные или даже сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Охватит запад, север, часть центра, Одесщину", – предупредила синоптик.

По ее прогнозу, погода в Киеве 9 декабря будет морозной, днем до -4 градусов, ветрено, но сухо. А вот 10 декабря в столице начнет падать атмосферное давление, температура воздуха повысится до нуля или +1 градуса.

Осадки в городе в четверг могут быть умеренными и даже сильными – мокрый снег и дождь. Снова будет сильный ветер.

10 декабря воздушная масса с юго-запада Европы повлечет в Украине существенное потепление и умеренные или даже сильные осадки Facebook Натальи Диденко

"Поэтому на дорогах осложнится ситуация и метеозависимые, а сейчас это практически все, могут чувствовать себя не очень... Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми недугами, вероятны проблемы с артериальным давлением, головная боль и т. д.", – отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптика Леонида Горбаня, в ближайшие несколько дней погода в Украине будет отличаться серьезным ночным похолоданием и осадками в виде снега и дождя.