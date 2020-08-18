Украина оказалась под угрозой шторма: синоптики предупредили об опасности

Карина Бондаренко Общество 12:30, 18.08.2020 Обновлено: 12:46, 18.08.2020

Синоптики предупредили об угрозе шторма в Украине во вторник, 18 августа.

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, грозы первого уровня опасности возможны днем в западных областях.

Отмечается, что на всей территории страны будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На Украину надвигается шторм
Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL ранее, синоптик рассказал, что из-за изменения климата в Украине осень и зима 2020 будут теплее, чем обычно, а метеорологическое лето продлится еще месяц.

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