Украина оказалась под угрозой шторма: синоптики предупредили об опасности

Синоптики предупредили об угрозе шторма в Украине во вторник, 18 августа.

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, грозы первого уровня опасности возможны днем в западных областях.

Отмечается, что на всей территории страны будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На Украину надвигается шторм Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL ранее, синоптик рассказал, что из-за изменения климата в Украине осень и зима 2020 будут теплее, чем обычно, а метеорологическое лето продлится еще месяц.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал