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Украина оказалась под угрозой шторма: синоптики предупредили об опасности

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1,6 т.
Погода в Украине

Погода в Украине.

Синоптики предупредили об угрозе шторма в Украине во вторник, 18 августа.

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, грозы первого уровня опасности возможны днем в западных областях.

Отмечается, что на всей территории страны будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На Украину надвигается шторм

На Украину надвигается шторм Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL ранее, синоптик рассказал, что из-за изменения климата в Украине осень и зима 2020 будут теплее, чем обычно, а метеорологическое лето продлится еще месяц.

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