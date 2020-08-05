Украина оказалась под действием антициклона: синоптик рассказала, какой будет погода

В Украине в четверг, 6 августа, на большей части территории ожидается сухая, солнечная и, соответственно, жаркая погода, обусловленная антициклоном.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, осадки в этот дня вероятны только в северных районах некоторых областей.

В частности, в послеобеденное время 6 августа вдоль северной границы – Волынь, Ривненщина, Житомирщина, Киевщина, Черниговщина и Сумщина – набегут облака, поэтому местами возможен дождь с грозой.

Температура воздуха в Украине в четверг будет высокой – на уровне +28... +33 градусов, а на юге и востоке местами даже все +35.

Карта погоды в Украине 6 августа (Facebook Натальи Диденко)

В Киеве четверг тоже обещает быть сухим и солнечным, с температурой воздуха +30... +32 градуса.

"На выходных в Киеве градусы немного спустятся вниз, к более комфортным +25... +27. Дождей пока не видно", – прогнозирует Диденко.

Прогноз синоптика (Facebook Натальи Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.