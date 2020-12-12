Украина оказалась на пятом месте по числу новых зараженных COVID-19 в Европе

По состоянию на 12 декабря Украина оказалась на пятом месте по числу новых зараженных коронавирусом (COVID-19) в Европе – 13 514 новых случаев.

По данным портала Worldometers, больше всего новых зараженных зафиксировали в России – 28 585 и Германии – 28 344. В Великобритании за сутки COVID-19 заболело 21 672 пациентов, в Италии – 18 727. Всего в Европе за сутки инфицировалось 223 294 человек.

По общему количеству больных Украина в Европе занимает 8-е место – 872 228 человек. Лидером же остается Россия – 2 597 711. Всего в Европе заразилось 19 458 976 человек, умерло – 449 999, а выздоровело – 8 995 486.

Отметим, что по состоянию на утро субботы, 12 декабря, в Украине COVID-19 заразились 885 039 человек. Из них 12 811 – обнаружено за минувшие сутки.

Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире за сутки COVID-19 заразилось рекордное количество человек.