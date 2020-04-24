Украина оказалась на пороге засухи из-за зимы без снега: гидрологи объяснили опасность
Из-за бесснежной зимы впервые за 100 лет в Украине не было периода весеннего половодья. Из-за этого стране грозят засухи и ухудшение качества воды в реках.
Об этом предупредили эксперты Укргидрометцентра, пишет "Радио Свобода". По их словам, относительно нормальная ситуация сохранилась только в Карпатах, где осадки зимой все же были и поддерживали водный баланс рек.
"Отсутствие весеннего половодья, во время которого реки промываются талой водой, может привести к общему уменьшению поверхностных вод, к ухудшению экологической ситуации и ухудшению качества воды в реках. Что, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для различных секторов экономики", – сказала начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Виктория Бойко.
Так, по ее словам, для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, вводиться лимиты или ограничения на водоснабжение. "Надо понимать, что тенденции, которые сейчас наблюдаются, являются долговременными", – добавила она.
Кроме того, из-за того, что март и почти весь апрель прошли без дождей, в Украине возникло такое нехарактерное явление, как пылевая буря. Это, по словам специалистов, свидетельствует о существенной пересушености почв в Украине уже в середине весны.
Усугубляет ситуацию и одновременное снижение уровня воды почти во всех главных водных артериях Украины. Так, к примеру, все притоки Днепра имеют аномально низкую водность, а приток воды в водохранилища Днепровского каскада является одним из самых низких за период инструментальных наблюдений.
"Максимум суточного притока воды в Киевское водохранилище сформировался на 30-31 марта на уровне 950 куб. м/с (норма 4 200 куб. м/с) – это один из самых низких максимумов за последние 100 лет. Меньшим был только суточный приток в водохранилища в экстремально маловодном 1925 году – 892 куб. м/с", – отмечают гидрологи.
С учетом фактических расходов днепровских водохранилищ в первых двух декадах апреля и прогноза на третью декаду, в среднем водность Днепра в створе (условный поперечный разрез водоема. – Ред.) Киева равна 23% апрельской нормы и будет близкой к критериям маловодия – гидрологической засухи.
К предельным значениям приблизилась и водность Десны. Ее максимальный уровень этой весной на 74 сантиметра ниже самого низкого значения, которое фиксировалось в 2015 году за весь период наблюдения. В результате приток воды к Каневскому водохранилищу может составить 15% нормы стока за апрель.
Если долгих и обильных дождей не будет и в мае, то:
приток воды к Киевскому водохранилищу до конца апреля может уменьшиться до 700 куб. м/с, а расход Десны в створе поста Летки (боковой приток к Каневскому водохранилищу) – до 120 куб. м/с;
объемы притока за календарную весну могут составить лишь треть нормы стока половодья;
это могут быть одни из самых низких показателей за весь период наблюдений с 1885 года, подобная ситуация фиксировалась только в 1925 и 2015 годах.
"Не менее сложной является гидрологическая ситуация и в бассейнах притоков Среднего Днепра, сток которых формирует боковой приток воды к остальным днепровским водохранилищам – Кременчугскому, Каменскому, Днепровскому. Показатели близки к критериям маловодия", – говорят в Гидрометцентре.
Что касается Днестра, то там ситуация несколько лучше. За апрель приток воды к Днестровскому водохранилищу предполагается на уровне 48% от нормы.
Однако большинство малых водоемов Украины из-за сложившейся ситуации оказались под угрозой полного исчезновения. Больше всего страдают малые реки и ручьи.
"При таких климатических условиях больше всего пострадают малые реки, которые имеют небольшую площадь водозаборов. Если дождей не будет, то они могут критически обмелеть, а то и высохнуть. Нарушится баланс грунтовых вод, что, прежде всего, приведет к существенному уменьшению воды в колодцах", – говорит заведующий сектором Государственного агентства водных ресурсов Украины Виталий Жук, отметив, что высохнуть также могут малые пруды и озера.
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