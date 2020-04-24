Украина оказалась на пороге засухи из-за зимы без снега: гидрологи объяснили опасность

Из-за бесснежной зимы впервые за 100 лет в Украине не было периода весеннего половодья. Из-за этого стране грозят засухи и ухудшение качества воды в реках.

Об этом предупредили эксперты Укргидрометцентра, пишет "Радио Свобода". По их словам, относительно нормальная ситуация сохранилась только в Карпатах, где осадки зимой все же были и поддерживали водный баланс рек.

"Отсутствие весеннего половодья, во время которого реки промываются талой водой, может привести к общему уменьшению поверхностных вод, к ухудшению экологической ситуации и ухудшению качества воды в реках. Что, в свою очередь, будет иметь негативные последствия для различных секторов экономики", – сказала начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Виктория Бойко.

Обмеление рек в Украине "Радио Свобода"

Так, по ее словам, для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, вводиться лимиты или ограничения на водоснабжение. "Надо понимать, что тенденции, которые сейчас наблюдаются, являются долговременными", – добавила она.

Кроме того, из-за того, что март и почти весь апрель прошли без дождей, в Украине возникло такое нехарактерное явление, как пылевая буря. Это, по словам специалистов, свидетельствует о существенной пересушености почв в Украине уже в середине весны.

Усугубляет ситуацию и одновременное снижение уровня воды почти во всех главных водных артериях Украины. Так, к примеру, все притоки Днепра имеют аномально низкую водность, а приток воды в водохранилища Днепровского каскада является одним из самых низких за период инструментальных наблюдений.

"Максимум суточного притока воды в Киевское водохранилище сформировался на 30-31 марта на уровне 950 куб. м/с (норма 4 200 куб. м/с) – это один из самых низких максимумов за последние 100 лет. Меньшим был только суточный приток в водохранилища в экстремально маловодном 1925 году – 892 куб. м/с", – отмечают гидрологи.

Обмеление рек в Украине "Радио Свобода"

С учетом фактических расходов днепровских водохранилищ в первых двух декадах апреля и прогноза на третью декаду, в среднем водность Днепра в створе (условный поперечный разрез водоема. – Ред.) Киева равна 23% апрельской нормы и будет близкой к критериям маловодия – гидрологической засухи.

К предельным значениям приблизилась и водность Десны. Ее максимальный уровень этой весной на 74 сантиметра ниже самого низкого значения, которое фиксировалось в 2015 году за весь период наблюдения. В результате приток воды к Каневскому водохранилищу может составить 15% нормы стока за апрель.

Если долгих и обильных дождей не будет и в мае, то:

приток воды к Киевскому водохранилищу до конца апреля может уменьшиться до 700 куб. м/с, а расход Десны в створе поста Летки (боковой приток к Каневскому водохранилищу) – до 120 куб. м/с;

объемы притока за календарную весну могут составить лишь треть нормы стока половодья;

это могут быть одни из самых низких показателей за весь период наблюдений с 1885 года, подобная ситуация фиксировалась только в 1925 и 2015 годах.

"Не менее сложной является гидрологическая ситуация и в бассейнах притоков Среднего Днепра, сток которых формирует боковой приток воды к остальным днепровским водохранилищам – Кременчугскому, Каменскому, Днепровскому. Показатели близки к критериям маловодия", – говорят в Гидрометцентре.

Что касается Днестра, то там ситуация несколько лучше. За апрель приток воды к Днестровскому водохранилищу предполагается на уровне 48% от нормы.

Однако большинство малых водоемов Украины из-за сложившейся ситуации оказались под угрозой полного исчезновения. Больше всего страдают малые реки и ручьи.

"При таких климатических условиях больше всего пострадают малые реки, которые имеют небольшую площадь водозаборов. Если дождей не будет, то они могут критически обмелеть, а то и высохнуть. Нарушится баланс грунтовых вод, что, прежде всего, приведет к существенному уменьшению воды в колодцах", – говорит заведующий сектором Государственного агентства водных ресурсов Украины Виталий Жук, отметив, что высохнуть также могут малые пруды и озера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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А председатель Украинской климатической сети Илья Еременко предупредил, что для мира и Украины в целом есть следующие 10 лет, чтобы избежать наиболее катастрофических изменений климата, после которых погода станет непредсказуемой.

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