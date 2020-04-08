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8 апреля • обновлено в 06:32
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Украина оказалась на пороге пика коронавируса – глава Минздрава

2.6т
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина оказалась на пороге пика пандемии коронавируса.

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Такое предупреждение прозвучало в рамках видеообращения, опубликованного в Facebook Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Степанов напомнил, что в Украине действует ужесточенный карантин и подчеркнул, что несмотря на неудовольствие многих такими мероприятиями, о сроках снятия ограничений говорить еще рано.

Украина оказалась на пороге пика коронавируса – глава Минздрава

Украина оказалась на пороге пика коронавируса – глава Минздрава

Скриншот из видео

"Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, пациентов становится больше настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах", – отметил министр и призвал граждан придерживаться правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов заявил, что пандемия должна научить украинцев ценить простые жизненные вещи. Кроме того, она должна стать стимулом для революционного преобразования системы здравоохранения в Украине.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
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