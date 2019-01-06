Украина официально получит Томос об автокефалии: онлайн-трансляция

В воскресенье, 6 января, текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручат Предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.

Текст каллиграфически оформленный на пергаменте. Украинская сторона получит его после Божественной литургии, которая проходит в Стамбуле.

Пока что Томос украинцы смогли увидеть лишь во время трансляции церемонии подписания в храме Святого Георгия. Но уже 7 января в Софийском соборе состоится божественная литургия, после которой Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины будет выставлен на всеобщее обозрение гражданам.

Получение Томоса Лига

Сначала вход на территорию Софии во время литургии будет ограничен из-за запланированных мер безопасности. В ней планируют принять участие президент Украины Петр Порошенко, глава украинского парламента Андрей Парубий, народные депутаты Украины и члены правительства.

После литургии Томос будут перенесен в трапезный храм Софии Киевской, где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8 до 18 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL: