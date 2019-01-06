Украина официально получит Томос об автокефалии: онлайн-трансляция

В воскресенье, 6 января, текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручат Предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.
Текст каллиграфически оформленный на пергаменте. Украинская сторона получит его после Божественной литургии, которая проходит в Стамбуле.
Пока что Томос украинцы смогли увидеть лишь во время трансляции церемонии подписания в храме Святого Георгия. Но уже 7 января в Софийском соборе состоится божественная литургия, после которой Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины будет выставлен на всеобщее обозрение гражданам.
Получение Томоса
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Сначала вход на территорию Софии во время литургии будет ограничен из-за запланированных мер безопасности. В ней планируют принять участие президент Украины Петр Порошенко, глава украинского парламента Андрей Парубий, народные депутаты Украины и члены правительства.
После литургии Томос будут перенесен в трапезный храм Софии Киевской, где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8 до 18 часов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".
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