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Украина официально получит Томос об автокефалии: онлайн-трансляция

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В воскресенье, 6 января, текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручат Предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.

Текст каллиграфически оформленный на пергаменте. Украинская сторона получит его после Божественной литургии, которая проходит в Стамбуле.

Пока что Томос украинцы смогли увидеть лишь во время трансляции церемонии подписания в храме Святого Георгия. Но уже 7 января в Софийском соборе состоится божественная литургия, после которой Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины будет выставлен на всеобщее обозрение гражданам.

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Получение Томоса

Получение Томоса

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Украина официально получит Томос об автокефалии: онлайн-трансляция
Украина официально получит Томос об автокефалии: онлайн-трансляция

Сначала вход на территорию Софии во время литургии будет ограничен из-за запланированных мер безопасности. В ней планируют принять участие президент Украины Петр Порошенко, глава украинского парламента Андрей Парубий, народные депутаты Украины и члены правительства.

После литургии Томос будут перенесен в трапезный храм Софии Киевской, где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8 до 18 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.

  • Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.

  • В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Митрополит ЕпифанийПатриарх Варфоломей
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Похоже, немногие украинцы понимают, зачем их автокефалят. А ведь достаточно посмотреть на педофилов-священников в США.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Была Киевская Патриархия, стал Стамбульский приход -митрополия) Неплохо Порошенко распродает остатки Украины под конец своего Президента. Для украинцев горе, для свидомого сброда - святой термос )
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