Украина одновременно может лишиться министра обороны и начальника Генштаба, – СМИ

В Офисе президента (ОПУ) рассматривают возможность одновременного увольнения министра обороны Андрея Тарана и начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака.

Как говорится в статье УП, между ними якобы существует постоянный конфликт. Инициатором такого кадрового решения журналисты называют главу ОПУ Андрея Ермака.

"Министра, по сути не жаль, а под видом решения конфликта между Министерством обороны Украины и Генштабом можно уволить и неподатливого Хомчака", – уточняется в публикации.

Категорически против двойного увольнения выступает глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, говорится в статье.

Ранее в партии "Голос" потребовали от президента Владимира Зеленского внести в Верховную Раду Украины представление на увольнение Тарана, который, по мнению нардепов, не справился с обязанностями министра обороны страны в состоянии войны.

По словам председателя фракции "Голоса", члена комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергея Рахманина, действия Тарана подрывают обороноспособность и национальную безопасность страны, которая седьмой год ведет войну с агрессором.

Как сообщил OBOZREVATEL, 20 октября фронтмен украинской группы "АНТИТІЛА" Тарас Тополя заявил, что Хомчак подал рапорт на получение третьей квартиры в свое распоряжение.

В ВСУ прокомментировали это заявление, объяснив, что квартира для генерал-полковника относится к штатно-должностному жилью и находится на балансе Министерства обороны.