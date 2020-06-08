Время от времени текущие события неизбежно возвращают к мысли о том, что либо сейчас разворачивается акт какого-то глобального абсурда, либо просто не удается увидеть какого-то неуловимого, но крайне важного элемента большой игры. Причем, этот элемент носит системный характер, поскольку проигрывается как на локальном, так и на глобальном уровнях.

Возьмем ситуацию в Украине. Прошлогодние выборы оказались каким-то отчаянным сюрреализмом, поскольку даже если абстрагироваться от того, что до этого впервые в своей истории мы получили президента с явно про-украинской программой, а не малоросского изменника, и причем – не просто про-украинского, а крайне деятельного, то мы имели настоящего президента. Пускай работает эффект маятника и каким-то странным образом он качнулся в сторону от "про-украинства", но куда? То, что Украина получила взамен, просто не поддается никакому рациональному осмыслению. Тем не менее – за это проголосовали и теперь имеем себе то, что они нам выбрали. Ведь рояль это – не самое интересное.

Из запоребрика вещают о том, что нынешняя наша (их – тоже) власть, в подавляющем ее составе, должна стоять на учете у нарколога. Причем, некоторые комментаторы говорят, что даже несложно вычислить через кого идет "заправка". Это значит, что маятник не просто качнулся в другую сторону, а сделал какой-то удивительный пируэт.

Но Украина – молодая страна и обязана набить свои шишки, сделать свои выводы, поскольку история и чужой пример в таких случаях ничему не учит. Но вот в США все должно быть иначе. Там устоявшиеся демократические традиции должны же как-то работать, да и население там не побито совком, как у нас, но у власти оказалось то же самое.

Сейчас приведу несколько цитат даже не из американской, а уже из российской прессы, чтобы показать дно, на котором водятся омары. В прямом смысле слова, речь идет о ракообразных, которые стали катализатором внешнеполитических баталий.

"США введут таможенные пошлины на автомашины, импортируемые из ЕС, а также ряд наименований товаров КНР, если Брюссель и Пекин не отменят таможенные сборы на американских омаров. Об этом заявил в пятницу при посещении американского штата Мэн, славящегося своими омарами, президент США Дональд Трамп".

Тут надо заметить, что на фоне последних бурных событий рейтинг действующего президента США тревожно пошатнулся. Будь это год или два назад, то на это можно бы и не обращать внимания, но 2020 – год выборов и потому Трампу надо отыгрываться, поэтому он и поехал в штат Мэн, чтобы нагнать себе рейтинга. Ну а чтобы этого достичь самым коротким путем, надо что-то такое говорить, что будет оценено именно здесь и сейчас и потому он толкает такую речь.

"Если Европейский союз немедленно не отменит эту пошлину, то мы введем пошлины на их автомашины, которая будет эквивалентной. Это будет "эквивалент плюс", если не будут отменены пошлины на омаров из штата Мэн, поставляемых в Китай". И виртуально обращаясь к европейцам и китайцам добавил: "Мы будем тоже взимать с вас деньги соответствующим образом, с чего-то, что вы нам продаете, и что для вас очень ценно".

Слушая это, невольно возникает вопрос о том, поставляют ли из Штатов в Китай и Европу улиток, например? И как с этим обстоит дело? Может быть там тоже что-то такое надо подправить и ввести пошлины? Мало ему того, что он уже заварил, так теперь еще и омары.

В общем, где-то рояль, где-то эксзорцисты и колдуны, где-то омары… Складывается впечатление, что сейчас происходит процесс, очень сходный с тем, как иногда родители отучают своих лоботрясов от курения или алкоголя, не отнимают все это, а наоборот, заставляют напиться и накуриться до такой степени, чтобы вывернуло наизнанку от перебора. Метод жесткий, но в определенных ситуациях – очень действенный. Проверено.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!