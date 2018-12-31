Если на вопрос: "Каким был уходящий год для Украины?" ответить одним словом, то на наш взгляд, ответом бы стало слово "сильным". Да, этот год стал сильным и, возможно – переломным во всей нашей борьбе за место среди цивилизованных стран. 18-й стал годом, когда Украина стала мощно формировать повестку дня по вопросам, касающимся ее самой, но формировалась она как для наших партнеров и даже мирового сообщества, так и для противника.

До этого Украина шла вслед развивающимся событиям и с большим или меньшим успехом сводила на нет планы противника и тех, кто ему явно или тайно помогал в их реализации. Так было раньше потому, что у нас не было сил для формирования своей повестки дня, а потом – для ее продавливания и реализации. Так могло быть как угодно долго, но мы покончили с этим, поскольку уже можем себе это позволить потому, что сама Украина стала намного сильнее.

Как-то Маргарет Тэтчер говорила о коррупции, что с нею надо поступать как с сорняками на газоне: поливать и когда те поднимаются – уничтожать. У нас вредная поросль оказалась куда более опасного свойства, чем просто коррупция. Коррупция уже переросла в стадию тотальной измены. К 2014 году сорняков было столько, что за ними газона не было видно и они просто не давали ничего делать. Потихоньку их удалось убрать до такой степени, чтобы приступить к методике Мэгги – поливать и аккуратно прибирать то, что поднялось.

Понятно, что вопрос автокефалии был поднят уже тогда, когда это можно было сделать, и парировать вполне предсказуемые последствия. Тут надо четко понимать, что со стратегической точки зрения, военное, экономическое и политическое состояние Украины было первично, а мероприятия по автокефалии – вторичны. Очень важно то, что нашу игру теперь понимают и принимают наши сильные партнеры. Менторство постепенно сошло на нет, и теперь мы воспринимаемся как мощный игрок, у которого хватило духу бросить вызов Московии, и не просто бросить вызов, но и успешно противостоять ей, постепенно увеличивая размах игры и показывая все более мастерские маневры.

Констатация изменения статуса Украины выразилась во многих знаковых действиях, начиная от фактической поставки летального оружия и что более важно – промышленного оборудования, которое позволяет перекрыть потребность во многих узлах и агрегатах, которые получала наша оборонная промышленность из РФ. Причем, мы получаем не только промышленное оборудование, узлы и агрегаты для военной техники, но и технологии. Маленькая, но очень важная деталь, которой почти никто не уделили внимания. Украина в 2019 году начинает совместное производство патрульных катеров с Францией, по их проекту, но с максимальной адаптацией к нашим возможностям.

Проще говоря, все, что мы можем выпустить сами – будет сделано в Украине, а что у нас еще не производится, будет докомплектовываться французами. Просто на минуточку, мы сейчас не можем себе позволить строить крупные корабли, да и еще большой вопрос, нужны ли они именно для целей, которые сейчас стоят перед ВСУ и потому – строим москитный флот, но в кооперации с французами. Точно так хотела РФ строить Мистрали и получить не только изделия, но и технологии производства. Чем все закончилось для них – известно, а мы только сейчас начинаем. И Джавелины, и эти катера, свидетельствуют о том, что именно в этом году было де-факто сломлено эмбарго на поставку нам вооружений и технологий чисто венного назначения. Тут мы уже обошли Московию и стремительно набираем скорость.

Кроме этого, выверенная позиция Украины привела к беспрецедентному давлению на российско-германский проект строительства газопровода. Ряд крупных провалов российской агентуры в РФ, приведший к решительному охлаждению Запада к РФ произошел не без участия наших спецслужб, которые делятся информацией, которая идет из РФ сплошным потоком и россиянам становится все тяжелее дышать, а их прикормленным друзьям становится все страшнее жить.

Именно в этом году внесена ясность в то, что сотворила РФ против Украины. ООН приняла резолюции, которые стали базой для соответствующих действий как Украины, так и ее партнеров. Как минимум, теперь РФ входит в полосу судов и трибуналов, которые будут стоить им многомиллиардных прямых потерь и уже невосполнимых репутационных потерь. Тут все только начинается, и старт был именно в этом году.

И главное, Украина показала уже всем и Москве – в первую очередь, что она уже готова к прямой конфронтации и больше не станет уходить от прямой драки. Введение Военного Положение – сигнал для всех, поскольку просто так оно не вводится, а рассылаются уведомления всем партнерам и генеральному секретарю ООН. Все, Москва упустила время насовсем.

АКТ 3 БЛАГОДАРНОСТИ И ПОЖЕЛАНИЯ

Начнем с благодарностей нашим коллегам, модераторам, техникам и тем, кто из разных концов мира присылает нам информацию, становящуюся статьями. Мы благодарим наших читателей за то, что они есть и за то, что они такие. Откровенно говоря, мы в узком кругу обсуждали то, как много пишут наши читатели, и возникла даже мысль о том, что ЛО свою задачу выполнила. Нет, мы ничему вас не учили и не собирались учить, мы просто помогли вам поверить в себя, и теперь вы знаете свои силы, а это – основная составляющая стойкости. Но как мы и обещали, до победы мы будем вместе.

Еще наша уже общая благодарность направлена всем нашим военным, а особенно тем, кто встретит Новый Год на своих позициях. Им это особенно нужно. Пусть каждый из них знает, что тысячи людей со всего мира благодарят их за то, что и как они делают.

Мы благодарим нашего президента и главкома Порошенко, Кровавого Пастора и всех, кто не продал Украину и уперся так, как и все нормальные украинцы. Мы благодарим наших священников, которые почти 30 лет боролись за нашу церковь и наконец – добились своего.

Мы благодарим всех, кто так или иначе работает на нашу победу, от волонтеров и медиков, до той студентки или бабушки, которая пожертвовала свои 20 гривен на покупку чего-то нужного для нашей армии.

И в конце – пожелания на 2019 год. Пусть он станет годом нашей Победы или хотя бы годом, существенно приблизившим нас к ней. Пожелаем нашим военным остаться живыми и как можно меньше пострадавшими от войны. Пожелаем Украине ускорения в ее и так быстром движении в ЕС и НАТО. Но главное, именно для этого года – правильного выбора весной и осенью! А все остальное вам пожелают родные и близкие.

Итак, с наступающим Новым Годом!