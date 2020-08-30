Минздрав Украины обновил перечень стран "красной" зоны. Полный список

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по заболеваемости COVID-19.

Новый перечень был обнародован на сайте Минздрава 30 августа. По сравнению с предыдущим списком стран (действовал от 22 августа), в "красную" зону попали на восемь государств меньше.

Всего в "красной" зоне – 57 стран мира, в "зеленой" – 136 (чтобы посмотреть полный перечень, доскролльте страницу до конца).

В частности, в "красной" зоне до сих пор остаются Черногория, Албания, Израиль, Молдова, Испания, Румыния, США.

В списке "зеленых" стран – Бельгия, Казахстан, Индия, Египет, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия, Россия, Франция, Польша, Греция, Германия, Беларусь и другие.

В Министерстве здравоохранения составили список, исходя из количества подтвержденных инфицированных на 100 тысяч населения.

Напомним, лица, приезжающие в Украину из стран "красной" зоны, должны сдать тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 30 августа. moz.gov.ua

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