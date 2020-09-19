Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения Украины 19 сентября опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщается на официальном сайте Минздрава, в список вошли государства-члены Всемирной организации здравоохранения.

В "красную" зону отнесены страны, в которых показатель заболеваемости COVID-19 превысил 100 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

При этом Украина оказалась на грани "зеленой" зоны с показателем в 99,8 случаев.

Снова в "зеленую" зону вернулась Хорватия (81,1 случай), при этом Чехия отправилась в "красную" зону (143,3 случая).

Также среди соседей Украины остается "красной" Молдова (163,8 случаев).

Среди курортных стран остались "зелеными" Албания, Словения, Египет, Турция и Болгария. Черногория по-прежнему в "красном" списке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Совет Евросоюза обновил список третьих стран, с которыми рекомендуется открыть границы.