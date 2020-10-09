Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" карантинных зон

Министерство здравоохранения Украины 9 октября опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщается на официальном сайте Минздрава, в список вошли государства-члены Всемирной организации здравоохранения.

В "красную" зону отнесены страны, у которых показатель заболеваемости COVID-19 превысил 145 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

При этом Украина оказалась на грани "зеленой" зоны с показателем в 143,4 случая.

Сейчас "красную" зону возглавляют Андорра (1069,9 случаев), Израиль (901,4 случаев) и Черногория (541 случай).

Среди соседей Украины остаются "красными" Чехия (374,6 случаев) и Молдова (261,2 случая).

Из курортных стран остались "зелеными" Хорватия, Албания, Словения, Египет, Турция и Болгария.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Совет Евросоюза обновила список третьих стран, с которыми рекомендуется открыть границы.