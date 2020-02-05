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7 февраля • обновлено в 08:26
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Украина нуждается в обновлении института профсоюзов

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Украина критически нуждается не только в осовременивании трудового законодательства, но и в перезагрузке института профсоюзов. В нынешнем виде они не выполняют свою главную функцию – не защищают права наемных работников. Об этом идет речь в статье OBOZREVATEL.

Украина нуждается в обновлении института профсоюзов

По словам главы парламентского комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, за годы независимости украинские профсоюзы не имеют никаких серьезных достижений.

"Профсоюзы не имели фундаментального успеха. Ни одного. Приватизация прошла без них, не приватизировали они и то самое "свое" имущество, которым управляли от имени государства. Они отмалчивались во время подписания дискриминационных документов, сокращения трудовых коллективов, нарушения прав граждан… Новый трудовой кодекс не продуцировали. Гармонизации социального законодательства Украины с европейским не провели. Нового законодательства по поводу осовременивания профсоюзов не добились. Как и пересмотра прожиточного минимума и методологии его расчета, увеличения зарплат, пенсий и их минимальных маркеров", - перечислила провалы профсоюзов Третьякова, попутно отметив отсутствие усилий по внедрению прогрессивной шкалы ПДФО, ЕСВ и выведения из тени более 600 млрд зарплат, выплачиваемых сегодня в Украине "в конвертах".

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В то же время, профсоюзы активно используются в политических целях.

"В первое десятилетие независимой Украины активно влияли на избирательные процессы путем поддержки тех или иных политических сил. Безусловно эти отношения продолжаются и сейчас", - уверен общественный активист Евгений Ковалев.

Он также отметил, что отданное в распоряжение профсоюзов государственное имущество в большинстве случаев используется неэффективно.

"Профсоюзы пользуются колоссальными имущественными комплексами специального назначения (санатории и тому подобное), развитие которых сведено до нуля. Десятки уголовных дел по передаче государственного имущества профсоюзов в собственность третьим частным лицам подтверждает процветающую коррупцию в этой сфере. Одновременно уровень безработицы и нивелирования прав работников на высоком уровне. Так чем занимаются профсоюзы? Дерутся за власть и имущество или защищают права работников и способствуют улучшению условий труда? Ответ очевиден", - резюмировал Ковалев.

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При этом, по словам Третьяковой, за годы независимости украинцы перечислили профсоюзам порядка 10 млрд долларов. Контроль за использованием этих денег законодательством не предусмотрен. Как и контроль расходования порядка 4-5 млрд грн, которые на профсоюзные счета ежегодно перечисляют работодатели на проведение спортивных и культурных мероприятий.

Именно нежеланием профсоюзов терять свое влияние и средства многие эксперты и объясняют их резкое сопротивление обновлению трудового законодательства. Ведь это повлечет за собой и обновление института профсоюзов. Такой шаг уже анонсировала госпожа Третьякова.

"Профсоюзы нужны и будут. Но не такие как в СССР, а такие, как в Европе. Нужно перезагрузить профсоюзное движение, выстроить социальный диалог на новых началах, где для профсоюзов и гражданского общества будут честные правила игры. Нужно модернизировать профсоюзную архитектуру в стране. Начнем с нуля, перезагрузим. Но перед этим наведем порядок", - пообещала она.

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Автор
Мария Шевчук
Тема
Реформы в Украине
Место
Украина
Тег
профсоюзы
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D SS
D SS
на жаль велика доля правди є в статті,хочя я і не відношуся добре до Третякової
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ну да, конечно, рабочие места уничтожены, значит самое время профсоюзы создавать. Займитесь этим делом. А рабочие места нехай Пушкин создаёт, Александр Сергеевич. Пусть делом займется, а то заняты все места, где можно ни о чем балаболить
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