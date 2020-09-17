Украина не впустит хасидов из Беларуси – МВД

Власти Украины не будут делать исключение для паломников-хасидов, застрявших на границе с Беларусью, и не отменят запрет на въезд, введенный до конца сентября.

Как заявил в эфире "Украина 24" советник министра внутренних дел Михаил Апостол, Украина закрыла границы для всех иностранцев.

Он порекомендовал паломникам возвращаться домой, так как идет похолодание.

"Наша рекомендация – вернуться в Беларусь, купить билеты и направиться в свои страны", – сказал Апостол.

По его словам, ситуация как на границе, так и в Умани, куда намереваются попасть хасиды, под контролем. Сейчас в городе находится до трех тысяч паломников. Их всех в пятницу пропустят на могилу Раби Нахмана.

"Все они попадут на место паломничества при соблюдении карантинных мер", – подчеркнул советник главы МВД.

По информации Пограничного комитета Беларуси, по состоянию на 08:00 17 сентября в пункте пропуска "Новая Гута" было оформлено 1216 граждан Израиля, из них детей до 12 лет – 84, от 12 до 18 лет – 253.

"Несмотря на предупреждение со стороны белорусских пограничников о закрытии украинской стороной сопредельного пункта пропуска "Новые Ярыловичи", указанные иностранные граждане продолжают находиться на территории между украинским и белорусским пунктами пропуска", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL: