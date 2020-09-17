Украина не впустит хасидов из Беларуси – МВД

Власти Украины не будут делать исключение для паломников-хасидов, застрявших на границе с Беларусью, и не отменят запрет на въезд, введенный до конца сентября.
Как заявил в эфире "Украина 24" советник министра внутренних дел Михаил Апостол, Украина закрыла границы для всех иностранцев.
Он порекомендовал паломникам возвращаться домой, так как идет похолодание.
"Наша рекомендация – вернуться в Беларусь, купить билеты и направиться в свои страны", – сказал Апостол.
По его словам, ситуация как на границе, так и в Умани, куда намереваются попасть хасиды, под контролем. Сейчас в городе находится до трех тысяч паломников. Их всех в пятницу пропустят на могилу Раби Нахмана.
"Все они попадут на место паломничества при соблюдении карантинных мер", – подчеркнул советник главы МВД.
По информации Пограничного комитета Беларуси, по состоянию на 08:00 17 сентября в пункте пропуска "Новая Гута" было оформлено 1216 граждан Израиля, из них детей до 12 лет – 84, от 12 до 18 лет – 253.
"Несмотря на предупреждение со стороны белорусских пограничников о закрытии украинской стороной сопредельного пункта пропуска "Новые Ярыловичи", указанные иностранные граждане продолжают находиться на территории между украинским и белорусским пунктами пропуска", – говорится в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL:
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.
На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли около 1,5 тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.
Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, Украина была вынуждена ограничить движение на пункте пропуска "Новые Яриловичи", где хасиды заняли проезжую часть.
Также для обеспечения порядка пограничники перекрыли дорогу военной техникой.
Александр Лукашенко, а также МИД Израиля выступили за пропуск Украиной паломников-хасидов.