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1 марта • обновлено в 10:49
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Украина не сдается!

2.8т

Рвет душу так, будто сидишь на скамейке запасных и тебя не выпускают на поле.

А на поле уже был Крым. Были Иловайск и Дебальцево. И мы им вмазали - а они нам, да. Но мы им - больше. Потому что эта игра никак не заканчивается, а мы - никак не сдаемся. Она растягивается до бесконечности, год за годом убирая людей с поля. Наших... Не наших... И скорее всего не наших - тоже больше. Они лежат безымянными рядами, гниют безымянными останками, высылаются домой в Ростов в деревянных будках, последнем их пристанище - а еще так, казалось, недавно они там рвались что-то нам показать...

Сидим сейчас, как обреченные - "уйти нельзя остаться". Обреченные мучиться от распирающей душу жажды победить, когда тебе приказывают уйти, сесть и заткнуться. А ты знаешь, что останешься - со своими, при своих, на своем.

Эх, нельзя больше слабаков ставить НАД сильными. Нельзя. Это плохой эксперимент. Когда маятник пойдет обратным ходом, пусть эту позорную страницу сметет к чертовой матери. Я хочу, чтобы мы закончили эту войну - на правах победивших. Какую бы нам ни навязывали концовку, мы же знаем, что незаконченные нами дела будут терзать всю оставшуюся жизнь, правда?

Для меня добавилась еще одна "истина": посади дерево, воспитай ребенка, построй дом и победи "запоребрикового товарища". Он это заслужил. И дело чести, если не турки этим займутся - последняя точка должна быть поставлена украинцем.

Это наш исторический незавершенный долг.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Донбасс
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Вроде начала хорошо... "Рвет душу..." По идее должно быть следующее..."Завтра еду на Донбасс санитаркой, поваром, волонтером, давалкой и т.п." Но не так. После очередного переможного нытья, фраза "и дело чести, если не турки этим займутся"- поставила все на свои места. Очередной высер обозной авторши.
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Poster Shlagov
Poster Shlagov
А правда, что в донбасских котлах у Сбродных сил самые большие потери были затоптанными?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Вы сначала штаны постирайте.
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