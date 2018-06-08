"Украина – не Россия": Бабченко показал основное различие на примере ФСБ

Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого готовилось покушение, заявил, что происходящие в Украине процессы указывают на то, насколько много существует отличий от России.

На своей странице в Facebook он опубликовал разъяснение для тех, кто прировнял СБУ к российской ФСБ.

"Украина - не Россия. Вы вообще уже не понимаете, происходящих в Украине процессов. Вы вообще уже не понимаете, насколько Украина и Мордор - разные. Вам хочется думать, что и тут такое же дерьмо. Нет. Не такое же", - написал журналист.

По его словам, он готов сотрудничать с кем-угодно, лишь бы прекратить войну на востоке Украины.

"И чтобы так оставалось и дальше, и чтобы вышвырнуть Россию к чертовой матери с территории Украины со всеми её с*аными танками, "Буками", гэбухами, казаками и алкашней, я буду сотрудничать и с СБУ, и с Моссадом, и с ЦРУ, и с Ми-5, и с чертом в пекле, и с кем угодно еще. А вы продолжайте там высокоморально философствовать, ахать, охать, и заламывать руки", - написал Бабченко.

Он также с сарказмом показал все те преступления, которые совершает ФСБ и они остаются безнаказанными.

"А еще реально веселят стоны российских либералов про то, что, СБУ, мол, это такая же гэбуха, как и ФСБ, и сотрудничать ни с теми, ни с теми нельзя. Такая же, такая же. Успокойтесь. Как всем известно, СБУ проводит учения с гексогеном, убивает политических оппонентов на мосту, избивает людей на митингах и в автозаках, сажает оппозиционеров, берет в заложники брата лидера оппозиции, устраивает кибератаки по всему миру, разгоняет СМИ, убивает журналистов, вторгается в соседнюю страну, аннексирует территории, спонсирует терроризм, вскрывает на подвалах животы, создает частные армии из полоумных алкоголиков и фашистов, отправляет их на Донбасс и в Сирию, поддерживает диктатуру. Такая же, да не такая же", - отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня Государственный департамент США в очередной раз призвал Россию вывести свои войска с территории Украины.