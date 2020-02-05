"Украина не готова к возврату Крыма!" У Зеленского сделали громкое признание

Украина пока якобы не готова к возвращению в Крым в случае, если российские оккупанты покинут полуостров.

Такое мнение выразил Постоянный представитель президента Украины в Автономной Респубике Крым Антон Кориневич в интервью "Укринформу".

"Вот если агрессор Российская Федерация завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должна быть готова, но то, что сейчас мы видим, – нам еще работать и работать", – признался он.

Постпред в Крыму Кориневич сделал резкое заявление о деоккупации Офис президента

Кориневич озвучил возможный план действий для устранения этой проблемы.

"Например, начинать необходимо с того, кто что делает в Крыму. Кто заходит в Крым, начинает работать на уровне местной власти, кто – на уровне центральной. То есть готовности пока действительно нет и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам, но не только. Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украину, когда получит сигнал из Крыма", – пояснил он.

"Нам надо работать ради деоккупации, ради реинтеграции. Ради международного давления на государство-агрессора, государство-оккупанта, и надо быть готовыми к тому моменту, что нам необходимо будет возвращаться в Крым", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кориневич заявил, что команда президента Зеленского планирует возвращать Крым политико-дипломатичными путями.

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