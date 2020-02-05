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7 февраля • обновлено в 08:26
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"Украина не готова к возврату Крыма!" У Зеленского сделали громкое признание

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Украина пока якобы не готова к возвращению в Крым в случае, если российские оккупанты покинут полуостров.

Такое мнение выразил Постоянный представитель президента Украины в Автономной Респубике Крым Антон Кориневич в интервью "Укринформу".

"Вот если агрессор Российская Федерация завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должна быть готова, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать", – признался он.

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Постпред в Крыму Кориневич сделал резкое заявление о деоккупации

Постпред в Крыму Кориневич сделал резкое заявление о деоккупации

Офис президента

Кориневич озвучил возможный план действий для устранения этой проблемы.

"Например, начинать необходимо с того, кто что делает в Крыму. Кто заходит в Крым, начинает работать на уровне местной власти, кто на уровне центральной. То есть готовности пока действительно нет и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам, но не только. Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украину, когда получит сигнал из Крыма", – пояснил он.

"Нам надо работать ради деоккупации, ради реинтеграции. Ради международного давления на государство-агрессора, государство-оккупанта, и надо быть готовыми к тому моменту, что нам необходимо будет возвращаться в Крым", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кориневич заявил, что команда президента Зеленского планирует возвращать Крым политико-дипломатичными путями.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Антон Кориневич
Место
Украина
Тег
Крым
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Комментарии
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cook george
cook george
Мухосранские разгулялись. И гадют, гадют, гадют.
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1
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
cook george, вам до наших мухосрансков, как до Китая рачки...
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а ато слабо в "вашем" крыму провести,и с росармией поваюете,не на словах
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2
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Zhelekhovskyj Oleksandr
Zhelekhovskyj Oleksandr
вже й цей на путлерівських грошах сидить?!
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Zhelekhovskyj Oleksandr, 100%. Люстрируй
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