Украина – не Европа, а ЦК КПУ: всплыло еще одно резонансное заявление Арестовича

Советник и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в 2017 году заявлял, что не считает Украину частью Европы.

В Facebook эксперт жаловался, что в украинском обществе якобы нельзя озвучивать свое мнение, нельзя выбирать язык для общения и иметь свои ценности.

Такое заявление он делал после того, как столкнулся с критикой за пост, в котором признался в своем "вранье с весны 2014 года" и сообщил, что не является патриотом Украины.

"Я так понимаю, что резонанс вызван тем, что кто-то все-таки сумел произнести – "а король-то – голый! Ценеэуропа, це ЦК КПУ в новой, еще более экономичной упаковке. Строили мы, строили и, наконец, построили", – возмущался Арестович.

Facebook Алексея Арестовича, 2017 год

Как писал OBOZREVATEL, 28 октября Алексей Арестович сообщил, что назначен советником по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины.