Украина не будет создавать собственную вакцину против коронавируса: Ляшко назвал причину
В мире по состоянию на конец мая продолжалось около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни, однако ни одной украинской среди них не было.
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Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода". Он рассказал, что перед созданием украинской вакцины, прежде всего, надо позаботиться о лабораторных мощностях.
"Продолжается около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни. Да, это не скорое время. И с момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев", – отметил Ляшко.
По его словам, зарубежную вакцину ожидать стоит, однако еще не скоро. Хотя некоторые разработки уже "ушли" на вторую и третью стадии клинических исследований.
"Украинских разработок среди них нет. Мы обращались к Академии медицинских наук, к Академии наук с вопросом того, можно ли в Украине надеяться на создание вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, в которых можно проводить эти исследования. А после этого – говорить о полноценной разработке собственной вакцины", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко объяснил, что в Украине нет учреждений, в которых отечественные исследователи могли бы работать над созданием вакцины против коронавируса.