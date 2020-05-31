Украина не будет создавать собственную вакцину против коронавируса: Ляшко назвал причину

В мире по состоянию на конец мая продолжалось около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни, однако ни одной украинской среди них не было.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода". Он рассказал, что перед созданием украинской вакцины, прежде всего, надо позаботиться о лабораторных мощностях.

"Продолжается около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни. Да, это не скорое время. И с момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев", – отметил Ляшко.

Ляшко рассказал, что Украина не будет создавать собственную вакцину против коронавируса. Иллюстрация

По его словам, зарубежную вакцину ожидать стоит, однако еще не скоро. Хотя некоторые разработки уже "ушли" на вторую и третью стадии клинических исследований.

"Украинских разработок среди них нет. Мы обращались к Академии медицинских наук, к Академии наук с вопросом того, можно ли в Украине надеяться на создание вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, в которых можно проводить эти исследования. А после этого – говорить о полноценной разработке собственной вакцины", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко объяснил, что в Украине нет учреждений, в которых отечественные исследователи могли бы работать над созданием вакцины против коронавируса.