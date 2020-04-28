Украина не будет отправлять заробитчан за границу: Кулеба озвучил окончательную позицию

В Министерстве иностранных дел заявили, что отправлять заробитчан в другие страны "нелогично" в период пандемии коронавируса.

Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции, Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках.

"Действительно, есть обращения. Но мы в Украине руководствуемся прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие – это подвержение опасности, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", – сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба

По его словам, сейчас все цели правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, которые застряли в разных странах.

"Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности", – заявил Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Финляндия намерена в экстренном режиме привлекать своих граждан к сбору урожая на ягодных фермах из-за нежелания правительства Украины отпускать заробитчан на сезонные работы.