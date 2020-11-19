Украина не будет иметь будущего без инвестиций в креативные индустрии, – Ткаченко

Украина – страна креативных людей, которые создают крутой продукт, но будущее украинцев не изменится без инвестиций в креативные индустрии.

Такой тезис министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко озвучил в рамках четвертого международного форума "Креативная Украина". По его мнению 2020 год заставил задуматься над вопросом: какой путь выбрать – выживания или самовыражения? Но для самовыражения, министр предложил напомнить, что каждый 10 субъект хозяйствования в Украине – креативный предприниматель.

По его словам, речь идет о высокоинтеллектуальных художниках и новаторах, которые генерируют около 97 млрд гривен, или 3,7% ВВП страны и стимулируют 20% прироста экспорта ежегодно. И именно эти люди оказались наиболее уязвимыми во время пандемии, поэтому правительство работает над тем, чтобы поддержать культурный пласт украинской экономики и предложить стратегию дальнейшего развития.

Александр Ткаченко на форуме "Креативная Украина"

Александр Ткаченко на форуме "Креативная Украина"

Участников форума, который организует Министерство культуры и информационной политики объединил тезис, о том, что креативная экономика Украины должна развиваться в унисон с европейскими аналогичными институтами.

Александр Ткаченко на форуме "Креативная Украина"

"ЕС функционирует на основах свободной конкуренции и развития. Нам нужно брать пример соседа, который развивает культуру не как бремя государства, а как привлекательную отрасль для инвестиций. В ЕС креативные индустрии генерируют 225 млрд евро, и я уверена, что это намного больше цифра, чем поддержка этих отраслей со стороны каждого европейского государства. Поэтому мы должны поставить себе цель, чтобы креативные индустрии стали самостоятельным бизнесом. И чтобы через 10-15 лет доля финансирования государства именно этого кластера экономики была бы минимальной", – сообщила вице-премьер-министер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Александр Ткаченко на форуме "Креативная Украина"

Всего в четвертом международном форуме "Креативная Украина" принимают участие более 80 спикеров из разных стран мира. В течение двух дней на разных коммуникационных площадках, во время панельных дискуссий и модулей, будут обсуждать вопросы оптимальных путей поддержки и развития индустрии кино, концертов, книгоиздания и других направлений креативного бизнеса.